Beukema sempre più vicino! Romano: "ADL migliora offerta, oggi si può chiudere"

Sul suo canale Youtube il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione relativa al futuro di Sam Beukema, sempre più vicino al Napoli: "Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti tra Napoli e Bologna per la chiusura definitiva dell'operazione. Nelle ultime ore il Napoli ha migliorato leggermente l'ultima proposta che era di 30 più 2. Il giocatore ha già detto di sì e non vede l'ora di unirsi al gruppo di Conte. Capiremo durante la giornata cosa accadrà ma possono essere ore molto importanti per questo trasferimento".

Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ottime stagioni sia con Thiago Motta che con Italiano. Rendimento costante. Qualità indiscusse. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi, Beukema in pole, è lui la prima scelta del club e ora ci siamo, o quasi. Manca davvero poco alla fumata bianca.