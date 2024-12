Ufficiale Biglietti polverizzati nel giro di tre ore: Napoli-Venezia è già sold-out!

Tre ore, probabilmente anche qualcosina in meno. Tanto è bastato ai tifosi per rispondere presente per l'ultima partita del 2024, Napoli-Venezia, in programma il 29 dicembre. Alle 12 di oggi era cominciata la vendita libera e oggi alle 15 già non era più possibile acquistare i tagliandi sulla consueta piattaforma. Esauriti, dunque, i biglietti per tutti i settori, dalle Curve ai Distinti, fino alle varie Tribune, come si vede dall'immagine che riportiamo di seguito.

