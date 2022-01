Bilancio SSCN, Calcio e Finanza: le plusvalenze (quasi) dimezzate e le reali cifre dell'affare-Osimhen

Il fatturato del Napoli, al 30 giugno 2021, è più basso rispetto a quello dell'esercizio di bilancio precedente. E tra le voci dei ricavi che hanno contribuito a tale calo c'è anche quella legata alle plusvalenze, letteralmente dimezzate nel giro di un anno: da 95,8 milioni di euro a 48,7 milioni di euro.

Calo sulle plusvalenze.

Calcio e Finanza ha esaminato l'ultimo esercizio di bilancio, facendo attenzione proprio a questa voce, dal momento che anche il Napoli è finito nel mirino della Covisoc. Nel 2019/20 le plusvalenze hanno pesato per il 34,9% sul fatturato, mentre un anno dopo la cifra è scesa a 21,3%.

Nel dettaglio.

L'ultima grossa plusvalenza messa a bilancio riguarda Allan e il suo passaggio all'Everton, 23 milioni di plusvalenza per il club azzurro. Per il resto nulla o poco più. Per quanto riguarda i prestiti, invece, la cifra maggiore messa a bilancio è 3.933.460 euro, quelli ottenuti dall'Olympique Marsiglia per Milik.

Il caso Osimhen.

Le altre plusvalenze più remunerative riguardano Karnezis e i tre Primavera ceduti al Lille nell'affare-Osimhen: Palmieri (7.026.349 euro), Karnezis (4.828.205 euro), Liguori (4.071.247 euro) e Manzi (4.021.562 euro). La cifra messa a bilancio dal Napoli per l'acquisto è 75.356.819 euro. Al 30 giugno 2021 - si legge ancora su Calcio e Finanza - aveva un valore netto di poco superiore ai 45 milioni.