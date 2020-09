Blindare un titolare del Napoli dei 91 punti: la scelta di Gattuso è fatta

A qualcuno piace, ad altri meno. Non abbaglia per la tecnica, è ammirevole per la voglia di sacrificarsi, ha avuto qualche uscita a vuoto sul piano dialettico. Le versioni di Hysaj in maglia Napoli sono state molteplici, dentro e fuori dal campo. Destinatario di indicibili improperi da una frangia di tifosi, stimato da altri per l’applicazione difensiva.

Insomma, Elseid non è uno facile da comprendere. Maurizio Sarri lo adorava, al punto da volerlo fortemente al Chelsea nella sua avventura inglese. Con Ancelotti c’è stato qualche problema, al punto da tracciare la strada per l’addio. Poi, però, l’avvento di Gattuso ha rimescolato le carte e messo in dubbio una partenza annunciata.

Il tecnico azzurro ne apprezza la duttilità e la capacità di lavorare con il reparto difensivo, garantendo quell’equilibrio a cui non crede di poter rinunciare con uno dei due esterni. Uno spinge, l’altro copre. Ed in linea di massima Hysaj si prendere sempre quest’ultimo ruolo. Il contratto è in scadenza nel giugno 2021, la strada sembrava sbarrata verso il rinnovo. Saluti? Macchè. Ora se ne riparla, eccome. Perchè alla fine il Napoli sta facendo un ragionamento anche scolastico se volete: ma uno che era titolare fisso in quel Napoli capace di fare 91 punti in campionato sarà mica così scarso?