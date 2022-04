Blitz di ADL, Mertens ha accettato il rinnovo: restare a Napoli desiderio di famiglia

Era il desiderio suo e della moglie Kat in un rapporto meraviglioso con la città sottolineato dal nome “Ciro” dato al loro primo figli

Nel pomeriggio di martedì il colpo di scena Aurelio De Laurentiis si è recato a casa Mertens. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla del blitz del patron a casa del belga: "Per incontrare Dries e dare il suo ok al rinnovo del re del gol della storia del Napoli (a Empoli il primato è salito a quota 146). Nell’attico di di Palazzo Donn’Anna, con panorama mozzafiato spesso postato sui social, il belga che il 6 maggio compirà 35 anni ha praticamente accettato la proposta di restare al Napoli per un’altra stagione.

Era il desiderio suo e della moglie Kat in un rapporto meraviglioso con la città sottolineato dal nome “Ciro” dato al loro primo figlio, nato un mese fa. Un rinnovo richiesto dalla tifoseria. Con l’ok di Spalletti che a Empoli aveva detto: «Quando il presidente mi ha chiesto un parere su Mertens gli ho detto che è uno che si può tenere»