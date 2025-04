Bologna-Napoli 1-1, le pagelle: Anguissa che gol, Scuffet che esordio! Neres male. Conte, ed i cambi?

Le pagelle di Bologna-Napoli 1-1

Scuffet 7,5 - Molto attento in uscita su Freuler. Grande parata su azione d’angolo e grande personalità. Bravissimo anche su Holm.

Di Lorenzo 5 - Deve battagliare con Ndoye, si deve arrangiare anche con i trucchi del mestiere ma va troppo in sofferenza.

Rrahmani 6 - Dallinga e’ statico e questo favorisce il suo lavoro.

Juan Jesus 6 - Cerca l’anticipo e lo trova con continuità. Sfortunato sull’azione del gol.

Olivera 6 - Chiude bene al 10' in una mischia in area. Fa diverse cose buone, nel finale perde lucidità.

McTominay 6 - Si inserisce con i tempi giusti, Ravaglia gli nega il gol. Prende un colpo ed è costretto ad uscire. Dal 70’ Gilmour 6 - Entra con la giusta intensità.

Lobotka 6,5 - Sguscia e fa ripartire senza esitazioni i suoi. Rompe la pressione e fa salire la squadra, nel secondo tempo cala anche lui.

Anguissa 7,5 - Fa 72 metri di corsa, saltando tre uomini e pure il portiere per il gol del vantaggio. Fa pressione e gestisce bene le situazioni.

Politano 5 - Ha una grande occasione, ma gli capita sul destro. Purtroppo quel pallone andava gestito diversante: potrà pesare tanto. Dall’93 Ngonge s.v.

David Neres 5 - Sembra pesante sulle gambe e sbaglia diverse scelte. Generoso bel recupero difensivo al 33’. Sbaglia tutte le scelte e gioca la sua peggior gara stagionale. Dal 74 Raspadori 5,5 - Non era il tipo di partita per lui.

Lukaku 7 - Un gran lancio per Neres ed un bel tacco per Scott in avvio. Nel primo tempo disegna calcio per i compagni. Nella ripresa non arriva più un pallone dalle sue parti.

Conte 6 - Un grande primo tempo, nel quale la squadra meritava il doppio vantaggio. Molto male nella ripresa, quando mette Raspadori che era un pesce fuor d’acqua. Perché non Okafor?