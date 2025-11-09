Bologna-Napoli, le formazioni: Conte conferma l’11 di Champions, Elmas e Gutierrez dal 1’
Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Napoli, match valido per la 11ª giornata di Serie A. Conte conferma uomini e sistema di gioco della gara pareggiata in Champions contro l’Eintracht Francoforte. Spazio dunque ancora a Gutierrez a sinistra nella difesa a quattro, composta dalla coppia Rrahmani-Buongiorno e capitan Di Lorenzo a destra. In mediana il terzetto dello scudetto Anguissa-Lobotka-McTominay. Nel tridente offensivo seconda da titolare a sinistra per Elmas, a destra il titolarissimo Politano, a centro Hojlund.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. A disposizione: Happonen, Pessina, Casale, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Fabbian, Moro, Sulemana, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dominguez. All. Italiano.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Ferrante, Contini, Beukema, Juan Jesus, Mazzocchi, Olivera, Marianucci, Vergara, Lang, Neres, Ambrosino, Lucca. All. Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
