Radio TN Niente nuovo stadio, Forgione: "Italia ferma! Già una sconfitta dividersi con la Turchia..."

Angelo Forgione, scrittore e giornalista, è intervenuto alla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android) parlando delle ultime dichiarazioni del sindaco sulle difficoltà per un nuovo stadio:

Lavori al Maradona e per il sindaco "è complicato" un nuovo stadio? Al di là delle questione tecniche che Manfredi conosce, continuare a parlare di dove, come e quando fare lo stadio è diventato stucchevole. Non solo Napoli, è un paese fermo, arenato come una balena sulla spiaggia, non si muove una foglia, interessi, sovraintendenze, non è pensabile. Se noi non modernizziamo gli stadi, non modernizziamo il calcio italiano, lo spettacolo, così non attiriamo sponsor e budget televisivi. Vedete quanto incassato dalla Supercoppa italiano rispetto a quella spagnola che va tre volte di più. Lo spettacolo è fatto dai calciatori, ma quelli non arrivano senza soldi, i soldi non arrivano senza lo spettacolo anche delle tribune, stadi fatiscenti... si deve partire dagli stadi nuovi! E' il primo passo, ma qui si parla solo anziché fare un progetto comune per tutte le grandi città. Rincorriamo gli Europei, 2 partite... le dividiamo con la Turchia, si è capito che non si potevano fare tutti qui e si è divisa l'organizzazione ed è già una sconfitta. Pensiamo al futuro, non alle 2 partite! Servono le corse per uno stadio decente, non va bene! Serve stare al passo con i tempi".