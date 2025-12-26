Blocco mercato, Mediaset: “Conte sperava di trovare un regalo sotto l’albero”

di Francesco Carbone

Il mercato di gennaio a saldo zero non ha intaccato il clima positivo in casa Napoli, rinvigorito dalla vittoria della Supercoppa italiana. La squadra sembra essersi ritrovata, ma Antonio Conte deve ancora far fronte all'emergenza a centrocampo. La mediana del Napoli infatti è stata svuotata da un'interminabile serie di infortuni: da De Bruyne fino ad Anguissa.

Per questo Conte - riferisce Sport Mediaset - sperava di trovare sotto l'albero un rinforzo a centrocampo: prima delle limitazioni, l'obiettivo numero uno era Kobbie Mainoo. La trattativa ora però potrebbe mettersi ancora più in salita: il Napoli dovrebbe far partire qualcuno prima di poter abbracciare l'inglese.