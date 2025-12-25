Podcast L'attore Ciotola: "Ho un sogno per l'anno del centenario"

Lucio Ciotola, attore, è intervenuto nel corso di 'Cronache azzurre', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Una soddisfazione enorme. Sento tanto pessimismo intorno al Napoli, ma questa squadra ha dimostrato di essere matura. Quando vinciamo noi è ‘solo una coppetta’, quando vincono altri diventa un trofeo storico. La verità è che il Napoli oggi è una grande squadra e dà fastidio”.

C’è chi ha sminuito il valore della Supercoppa…

“Succede sempre. Ma quando il Napoli alza un trofeo bisogna solo applaudire. Se guardiamo i numeri, i titoli contano eccome. E intanto noi festeggiamo, gli altri parlano”.

In parallelo è uscito anche il tuo nuovo film natalizio. Ce lo racconti?

“È una commedia per tutta la famiglia, girata in provincia di Salerno, a Capaccio. Racconta un Babbo Natale ‘tradizionale’ che si scontra con la tecnologia e l’intelligenza artificiale. Il messaggio è chiaro: la tecnologia deve servirci, non sostituire i valori umani”.

A proposito di valori: cosa vorresti trovare sotto l’albero quest’anno?

“Pace e umanità. Basta guerre, basta violenza. Vorrei che tornassimo a guardarci negli occhi con rispetto. Credo ancora nei valori semplici, quelli veri”.

Chiudiamo con il Napoli: dai un titolo al 2025 e uno al 2026 azzurro.

“Il 2025 è stato ‘favolosamente azzurro’. Il 2026? ‘Strepitosamente azzurrissimo’. Con un sogno: il quinto scudetto, nell’anno del centenario”.

Un messaggio finale?

“Forza Napoli, sempre. E buon Natale a tutti, con il cuore”.