Ufficiale Bologna-Napoli, le formazioni: out Buongiorno e Meret, la scelta su Anguissa

Sono state rese note le formazioni ufficiali per la gara del Dall'Ara tra Bologna e Napoli, posticipo della 31ª giornata di Serie A. Negli azzurri torna titolare McTominay dopo lo stato influenzale che lo aveva tenuto fuori il turno precedente, per l'altra maglia da mezz'ala Anguissa vince il ballottaggio con Gilmour. Non ce la fa invece Meret, anche lui colpito da influenza in mattinata: sarà Scuffet a difendere i pali. Altra sorpresa nel pacchetto arretrato dove c'è Juan Jesus e non Buongiorno, che ha accusato un risentimento muscolare.

Nei felsinei confermato Skorupski in porta, in difesa giocano Holm e Lucumì viste le condizioni di Calabria e Casale. In mediana confermato il duo Freuler-Ferguson, sulla trequarti nessun dubbio: tocca al trio Orsolini-Odgaard-Ndoye. Il centravanti è ancora Dallinga ma Castro è in panchina pronto a subentrare.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebisher, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Pedrola, Fabbian.

NAPOLI (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Cristian Stellini (Antonio Conte squalificato). A disposizione: Turi, Meret, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.