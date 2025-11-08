Bologna-Napoli, ultime di formazione Sky: Conte conferma l’11 anti-Eintracht

Ancora una gara, poi il mini tour de force autunnale del Napoli potrà dirsi ufficialmente concluso. Dopo il pareggio a reti bianche in Champions League contro l’Eintracht Francoforte - il secondo consecutivo dopo quello con il Como - gli azzurri sono attesi da un’ultima ma significativa prova prima della lunga pausa di due settimane dovuta agli impegni delle nazionali. Domani alle ore 15, allo stadio Dall’Ara, andrà in scena la sfida contro un Bologna in grande forma, imbattuto in campionato dallo scorso settembre.

Il Napoli ha come obiettivo quello di mantenere la vetta solitaria della Serie A, e con ogni probabilità Antonio Conte si affiderà allo stesso undici visto in Champions, stando a quanto riferisce Sky Sport. Nel tridente offensivo dovrebbe esserci ancora Elmas, preferito a Neres e Lang, al fianco di Hojlund e Politano. In mezzo al campo Lobotka, ormai pienamente recuperato, è pronto a riprendere il suo posto dopo i 73 minuti disputati contro l’Eintracht. Fiducia confermata anche a Gutierrez, che agirà nuovamente da titolare sulla corsia sinistra della difesa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte