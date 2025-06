Ultim'ora Bomba dalla Spagna: Napoli su Muller! Per Conte è il rinforzo ideale in attacco

In vista dei tanti impegni che attendono la squadra di Antonio Conte nella prossima stagione, la dirigenza del Napoli si sta movimentando sul mercato per infoltire la rosa. Tra i reparti da rinforzare c'è senza dubbio quello offensivo, dove sono in pole i nomi di Darwin Nunez e Lorenzo Lucca come centravanti, e quelli di Noa Lang e Dan Ndoye per le fasce. Ma non è tutto.

Dalla Spagna arriva una clamorosa notizia, per cui il Napoli avrebbe messo gli occhi su un calciatore di livello internazionale. Secondo il portale Fichajes.net, gli azzurri sarebbero una seria pretendente per Thomas Muller: la leggenda tedesca si svincolerà dal Bayern Monaco, con cui ha vinto tutto, dopo il Mondiale per Club e diventerà un'occasione di mercato per molte squadre. Il ritiro non è un opzione, dunque Muller all'età di 35 anni starebbe valutando di iniziare una nuova avventura in Europa: per Fichajes, Antonio Conte ritiene il tedesco un profilo ideale per dare profondità all'attacco. Sarebbe un jolly di cui sfruttare esperienza e duttilità, poiché sa giocare in diverse posizione.