Bomba di Repubblica - Il Bayern ha chiesto informazioni per Zielinski: il Napoli riflette

Anni 28 a maggio, contratto in scadenza nel 2024 e futuro in bilico per Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli non sta attraversando un bel momento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Anni 28 a maggio, contratto in scadenza nel 2024 e futuro in bilico per Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli non sta attraversando un bel momento e c'è una società che ha cominciato a chiedere informazioni, si tratta del Bayern Monaco. A scriverlo è l'edizione odierna del quotidiano Repubblica. In questa stagione il polacco ha giocato 31 partite segnando appena 7 gol, pochi per uno come lui. Spalletti lo ha lasciato in panchina nelle ultime sfide. Il futuro è un rebus, destino in bilico. Anche il Napoli riflette.