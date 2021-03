"Bravi, ora sotto con il Sassuolo!", ADL al settimo cielo post-derby in spogliatoio: retroscena su Gattuso

Come di consueto ormai per lui, Aurelio De Laurentiis ha seguito l'ultima partita contro il Benevento dallo stadio Diego Armando Maradona. Non dalla tribuna, ma dalla stanza attigua agli spogliatoi, usufruendo della tv. E, al termine del derby vinto dal suo Napoli, è apparso raggiante e ha voluto manifestare tutta la sua soddisfazione facendo visita ai calciatori negli spogliatoi.

MINI-DISCORSO - "Bravi ragazzi, ora sotto con il Sassuolo". Stando a quanto riferito da Tuttosport è questo il concetto espresso dal patron azzurro a fine partita. Inoltre - si legge - ADL non avrebbe mai pensato di sostituire Rino Gattuso con un improbabile traghettatore per soli tre mesi. Ora che il Napoli sta recuperando gli infortunati i risultati, infatti, si cominciato a vedere.