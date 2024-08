Brescianini, oggi visite e firma e domenica a Verona: il Napoli ha bruciato due big

Non c'è la maglia numero 4 libera, quella che aveva Demme e che ha preso Buongiorno, ma sceglierà un altro numero.

Marco Brescianini è pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Dopo aver chiuso definitivamente l'operazione da 12 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto con il Frosinone, ora il club azzurro si prepara ad accoglierlo in giornata a Roma per visite e firma. E Antonio Conte già da domani potrà allenarlo, per poi inserirlo nella lista dei convocati per Verona.

Il ds Giovanni Manna lo seguiva da mesi, ma ha dovuto fronteggiare la concorrenza di club come l’Atalanta, sondaggi della Juventus, squadre che insomma faranno le coppe europee a differenza del Napoli, che alla fine l’ha spuntata, trovando l’accordo con il Frosinone e accontentando la voglia del ragazzo di affrontare una sfida accattivante: quella di lavorare con Antonio Conte.

Potrà invece essere nella lista del Napoli che domenica andrà a Verona a sfidare l’Hellas nel debutto in campionato. Non c'è la maglia numero 4 libera, quella che aveva Demme e che ha preso Buongiorno, ma sceglierà un altro numero. A scriverlo è il Corriere dello Sport.