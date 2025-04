Buone notizie per Conte: due azzurri recuperati e oggi subito in gruppo

Antonio Conte nella prossima partita di campionato, contro l'Empoli al Maradona lunedì alle ore 20:45, dovrà fare a meno degli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, ma dall'altro lato arrivano due buone notizie. Stando a quanto riportato da Il Mattino, Alex Meret si è allenato regolarmente in gruppo dopo lo stato influenzale che lo aveva costretto al forfait contro il Bologna.

Nessun allarme per Scott McTominay: lo scozzese era uscito malconcio da uno scontro nella partita al Dall'Ara, tanto da dover chiedere la sostituzione. Come per il portiere azzurro, anche il centrocampista con la numero 8 ha svolto la seduta di lavoro a Castel Volturno in giornata, senza alcuna differenziazione da segnalare.