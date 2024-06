Buongiorno, Conte decisivo: col sì del giocatore il Napoli non si farà prendere per la gola

Il Napoli è arrivato intorno ai 35mln con i bonus (senza contropartite) perché il club azzurro è deciso e Buongiorno rappresenta il primo obiettivo

© foto di www.imagephotoagency.it

La marcia del Napoli verso Alessandro Buongiorno è costante. Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta del Torino è di 45 milioni di euro tra base fissa e bonus, anche se la società continua a dire pubblicamente che l’alfiere granata non è sul mercato e non ha prezzo. Il Napoli è arrivato intorno ai 35 milioni di euro con i bonus (senza contropartite) perché il club azzurro è deciso e Buongiorno rappresenta il primo obiettivo per rinforzare la linea difensiva di Conte:

"Allo stesso tempo è anche fermo sulle proprie posizioni: non ha fretta né voglia di forzare, ha un piano preciso, certi parametri da rispettare e alcuna intenzione di farsi prendere per la gola. De Laurentiis ha già compiuto uno sforzo enorme nel bel mezzo di una primavera coronata dalla prestigiosissima operazione-Conte, il nuovo allenatore e anche il grande investimento per un futuro che il presidente vuole coniugare ancora con la sensazione adrenalinica dell’ambizione. Conte è una garanzia, è una chiave: ha funzionato subito con Kvaratskhelia, convinto a sposare il progetto dell’allenatore (e di conseguenza a discutere il rinnovo). E poi, beh, ha funzionato ancora con Buongiorno: il difensore del Toro e della Nazionale ha aperto al signor Antonio e dunque al Napoli, dimostrando una disponibilità che ha ovviamente autorizzato il ds Manna a insistere sull’operazione".