Buongiorno, il Napoli conta di farlo firmare già domani: cosa manca

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:20 In primo piano

Alessandro Buongiorno è ormai quasi ufficialmente del Napoli: tra i club è tutto sistemato - al Torino andranno 35 milioni più 5 bonus

Alessandro Buongiorno è ormai quasi ufficialmente del Napoli: tra i club è tutto sistemato - al Torino andranno 35 milioni più 5 bonus - e non resta che completare l’iter che ieri ha già coinvolto Spinazzola e Marin.

Visite mediche e firma del contratto: i legali della società e quelli del giocatore hanno lavorato senza sosta anche ieri alla documentazione e ai contratti, per mettere a punto gli ultimi dettagli e poi schiacciare il pulsante che metterà in moto tutto il meccanismo finale. L’obiettivo è firmare domani a Roma, dopo i test fisici. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.