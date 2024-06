Buongiorno-Napoli, Romano: "Si va verso l'accordo, giocatore entusiasta. Pronta nuova offerta al Torino"

Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino, si avvicina al Napoli. A scriverlo su X, è il giornalista ed esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano: "Il Napoli continua ad avanzare verso l'accordo per ingaggiare Alessandro Buongiorno, mentre proseguono i colloqui sia tra il giocatore che con il club.

Buongiorno, entusiasta del trasferimento con le trattative che procedono a livello personale, mentre il Napoli prepara una nuova offerta formale per il difensore centrale. I colloqui proseguiranno nei prossimi giorni".

🚨 Napoli keep advancing on deal to sign Alessandro Buongiorno, as talks on both player and club side continue.



Buongiorno, keen on the move with talks progressing on personal terms — while Napoli prepare new formal bid for the centre back.



Talks to continue in the next days. pic.twitter.com/rJeg6N4d3E