Buongiorno torna sul 'no' all'Atalanta: "Sentivo di dover stare ancora al Toro e non ho rimorsi!"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è tornato sul 'no' all'Atalanta nell'estate del 2023, raccontando l'incontro con Gian Piero Gasperini di quest'anno in occasione di Napoli-Atalanta: "Ci siamo salutati e non abbiamo parlato di questa cosa. Ci eravamo sentiti durante quei giorni lì, mi aveva fatto un'ottima impressione, come tutto nel club Atalanta. C'era questa trattativa molto avanzata tra Torino e Atalanta, ma io in quel momento non me la sentivo perché dentro di me sentivo di poter dare ancora qualcosa al Torino e sentivo di poter dare qualcosa in più a me stesso rimanendo lì.

Facemmo una chiamata col presidente Cairo, che subito fu disponibile e capì la situazione. Non è stato facile perché ci sono tanti ragionamenti da fare quando entrano in ballo queste cose, ma io sono così di mio, quando scelgo qualcosa non tendo ad avere rimorsi o a guardarmi indietro, cerco di andare dritto sulla via che ho scelto".