Rileggi live Cagliari-Napoli 0-4 (18' Di Lorenzo, 66' Kvara, 71' Lukaku, 93' Buongiorno): show a tinte azzurre!

Il Napoli supera una prova non priva di insidie in quel di Cagliari. I padroni di casa spettezzano sistematicamente il gioco: 24 i falli commessi ai danni degli azzurri. La qualità della squadra di Conte però prevale e - dopo averla sbloccata in maniera fortunosa nel primo tempo col tiro deviato di Di Lorenzo - la chiude nella ripresa con il tandem Lukaku-Kvara. Nel finale spazio anche alla rete di Buongiorno. Da sottolineare la prova di Meret che sul parziale di 1-0 salva più volte il risultato. E così dopo oltre un anno mezzo il Napoli trova una striscia di tre vittorie consecutive.

93' - E SONO QUATTRO! Rete tutta "nuova": corner di Neres e incornata decisiva di Buongiorno.

90' - Vengono concessi tre minuti di recupero.

87' - Il Napoli gestisce l'ampio vantaggio.

84' - Intervento fantastico di Simeone! Scatto all'indietro dell'argentino che va ad anticipare Makoumbou sino al limite della propria area.

81' - C'è spazio anche per David Neres: il brasiliano entra al posto di Politano.

80' - Cross tagliato di Zortea all'indirizzo di Pavoletti: bravo in anticipo Rrahmani.

78' - Nicola si gioca le ultime carte: dentro Pavoletti e Makoumbou per Piccoli e Marin.

77' - Per ora McTominay sembra aver preso proprio il posto di Kvara, quindi insieme a Politano alle spalle di Simeone.

75' - Ammonito Mina, il colombiano frana addosso a Simeone.

74' - Triplo cambio di Conte: entrano McTominay, Gilmour e Simeone, escono Kvaratskhelia, Gilmour e Lukaku. Da capire ora come si disporrà il Napoli.

71' - E SONO TRE! NAPOLI SCATENATO! Kvaratskhelia raccoglie il passaggio bagliato di Scuffet e la mette in mezzo: velo di Politano e Lukaku non può sbagliare da due passi.

68' - Luperto scodella in area, Mutandwa controlla e calcia col mancino ma in maniera scoordinata.

66' - GOOOOOL GOL GOL RADDOPPIA IL NAPOLI! Lukaku riceve spalle alla porta e con un filtrante d'esterno manda in porta Kvaratskhelia: il georgiano infila Scuffet con un tiro d'esterno destro sul primo palo.

64' - Primo cambio Napoli: entra Olivera, a fargli spazio è Spinazzola.

63' - Zortea prova a pescare il jolly dalla distanza, tiro da dimenticare.

60' - Doppio cambio nel Cagliari: fuori Gaetano e Azzi, entrano Mutandwa e Zortea.

57' - Ammonito Lukaku, per un fallo ai danni di Mina.

56' - Parata MOSTRUOSA di Meret che toglie dall'incrocio un missile di Marin dai 25 metri.

55' - Politano pesca Lukaku che scappa sul filo del fuorigioco: il belga arrivato al limite è troppo generoso e prova un passaggio improbabile per Kvara. Palla sul fondo.

54' - Cross dalla sinistra di Augello, Gaetano controlla e calcia a incrociare ma Spinazzola mura in angolo.

52' - Anguissa giganteggia in mezzo al campo: il camerunese conquista l'ennesimo pallone in riaggressione.

51' - Rientra regolarmente sul terreno di gioco Amir Rrahmani.

50' - Esce temporaneamente dal campo Rrahmani per potersi medicare.

49' - Gioco fermo, Rrahmani è a terra per un colpo subito alla testa: il kosovaro sta ricevendo le cure mediche del caso.

48' - MIRACOLO DI MERET! Azzi crossa per lo stacco di Luperto che angola bene di testa ma Meret con un riflesso felino dice di no. Sulla respinta poi arriva Luvumbo che col mancino conclude a lato.

46' - Il primo possesso è del Cagliari: Augello cerca Gaetano al centro ma il suo cross è fuori misura.

46' - Cambia invece il Cagliari: Nicola inserisce Adopo al posto di Deiola.

46' - Nessuna sostituzione nel Napoli: in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco.

19.13 - Comincia la ripresa.

18.55 - TERMINA IL PRIMO TEMPO.

45'+8' - Traversa e palo prima di Mina poi di Gaetano ma è tutto fermo per fuorigioco.

45'+8' - Che occasione per Gaetano! Luvumbo inventa ma il destro dell'ex Napoli è deviato in corner.

45'+5' - Di nuovo Piccoli! Tentativo sbilenco dopo il cross di Zito Luvumbo.

45'+4' - Ancora pericoloso Piccoli che salta più in alto di Buongiorno ma non riesce ad indirizzare il suo colpo di testa verso la porta.

45'+2'' - Grande occasione per il Napoli dopo che Spinazzola ha superato Zappa con un tunnel ma il suo cross non trova nessuna ribattuta verso la porta.

45' - Ci saranno 8' minuti di recupero, 1' per il calcio giocato, 7' per l'interruzione.

44' - Errore in fase di costruzione del Cagliari con Marin che serve in contropiede Politano, palla a Kvara che non riesce a battere in porta.

42' - Primo giallo della partita, Lobotka sbaglia il tempo d'intervento e commette fallo

41' - Schiaccia di testa Piccoli sul calcio d'angolo di Augello, miracolo di Meret!

40' - Il Cagliari adesso spinge, tentativo di Luvumbo ma palla in corner.

38' - Il Napoli guadagna un calcio d'angolo da destra.

35' - Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per il Cagliari, tocco di mano di Mazzocchi.

34' - Ancora lanci di fumogeni e bombe carta dalla curva del Cagliari.

32' - Riparte la gara.

30' - Partita interrotta per alcuni minuti: lancio di oggetti e fumogeni tra le due tifoserie e forte tensione all'Unipol Domus

29' - Ancora gioco fermo per disordini sul settore ospiti

27' - Addirittura Lele Oriali sotto il settore ospiti per fermare i disordini

25' - Disordini sugli spalti tra i tifosi sardi e quelli partenopei

20' - Sono innumerevoli i falli realizzati dal Cagliari in questi primi 25'.

18' - NAPOLI IN VANTAGGIO! Anguissa recupera palla e serve Politano sulla fascia destra, l'esterno la mette dentro ma nessuno raccoglie il pallone che arriva sui piedi di Lukaku: il belga serve Di Lorenzo che con il mancino supera la porta difesa da Scuffet anche grazie alla deviazione di Mina!

16' - Ennesimo fallo subito da Kvara, il Napoli inizia a ragionare nella metà campo dei sardi.

14' - Il Napoli guadagna un calcio d'angolo.

13' - Sale d'intensità l'attacco del Napoli, ci tentano Politano e Lobotka ma la difesa del Cagliari è attenta.

11' - Sarà un duello costante per tutta la gara, ma per adesso vince Lukaku: tiene palla e subisce fallo da Mina.

8' - Ci prova per tre volte il Cagliari, prima Gaetano, poi Augello ma entrambi impattano sulla difesa di Mazzocchi; il pallone si alza e Piccoli ci prova in semi rovesciata, ma finisce per colpire Buongiorno.

7' - Dopo un ottimo lavoro di Politano che si accentra al limite dell'area di rigore, il sinistro tentato da Kvaratskhelia è debole e ribattuto da Zappa.

5' - C'è subito tantissima intensità in mezzo al campo.

2' - Subito una brutta botta subita da Kvaratskhelia, costretto a ricevere cure mediche.

18.01 - INIZIA LA GARA

18.00 - Viene rispettato un minuto di silenzio per Cesare Poli uno degli Eroi Tricolori 1970, scomparso il 7 settembre.

17.58 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

17.50 - Le squadre hanno terminato la fase di riscaldamento, a breve l'inizio del match.

17.25 - L'allenatore Davide Nicola del Cagliari è stato intervistato ai microfoni di Sky poco prima dell'inizio del match contro il Napoli:

Cosa vorrebbe vedere dai suoi giocatori?

"Vogliamo dare un'identità precisa, con gioco ed aggressività. Giochiamo contro una squadra che ci metterà a dura prova. È sicuramente un banco di prova oggi per noi"

La scelta di Azzi al posto di Zortea?

"Zortea ha lavorato una settimana intera con noi, avrà del minutaggio, è stato un mese fuori e non vediamo l'ora di dargli un po' di continuità. Prati sta ovviamente eliminando i postumi della botta di Lecce. Nella prossima settimana si aggregherà anche lui."

17.20 - L'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky a poco meno di un'ora dall'inizio di Cagliari-Napoli:

Come ha visto l'atmosfera nello spogliatoio? Può essere questa la partita per il salto di qualità? "Sicuramente c'è un elemento storico, non vinciamo da molto tre partite consecutive. Si sta vedendo tanta difficoltà da parte di tutte le squadre in questo inizio di stagione, il mercato è finito molto tardi. C'è da consolidarsi e assestarsi, dobbiamo fare più punti possibili".

Lukaku? Come ha lavorato? "È arrivato a 3 giorni dalla chiusura del mercato, abbiamo provato a metterlo in forma durante la sosta. Ha margini di miglioramento, ma per noi rappresenta un calciatore importante"

17.00 - Le formazioni ufficiali della gara:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola (C), Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla prossima partita di campionato forte dell'entusiasmo tornato alle stelle: il 3-0 netto al Bologna e la rimonta in extremis sul Parma hanno ridato morale alla squadra azzurra che ora vuole mettere in fila la terza vittoria consecutiva, che manca da un anno mezzo. Davanti a sè i partenopei oggi troveranno il Cagliari di Davide Nicola: una formazione compatta che sfrutterà la spinta del pubblico e l'aggressività per girare il trend della gara a proprio favore. Sin qui i rossoblu non hanno ancora trovato i tre punti: due pareggi contro Roma e Como e un ko all'ultima contro il Lecce: adesso con il nuovo acquisto Gianluca Gaetano nonché ex di giornata, la compagine rossoblu cercherà il primo successo in questa Serie A.

Statistiche - Il Napoli ha perso solo uno degli ultimi 26 incroci contro il Cagliari: la sconfitta casalinga per 1-0 con gol di Lucas Castro. L'ultimo k.o. degli azzurri in trasferta contro i rossoblu risale persino al 19 aprile 2009, quando la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri battè i partenopei 2-0. L'attaccante dei sardi Zito Luvumbo è a secco di gol dallo scorso 25 febbraio, quando trovò la rete proprio contro il Napoli. In queste prime tre giornate di Serie A, la formazione di Nicola è tra quelle che spezzano di più il gioco: al sesto posto per falli commessi e sesti anche per ammonizioni ricevute. Il Napoli è la squadra che ha effettuato più tiri sin qui in Serie A: ben 59 le conclusioni tentate dai ragazzi di Conte. L'attaccante azzurro Romelu Lukaku ha nel Cagliari la sua vittima preferita nel campionato italiano dopo il Genoa; inoltre il belga è andato in rete in tutte le tre trasferte giocate in carriera all'Unipol Domus.

Le ultime sul Napoli

Ad oggi negli azzurri non risulta alcun indisponibile, fatta eccezione per Mario Rui che è fuori dalla lista Serie A. Infatti anche Kvaratskhelia ha recuperato dalla botta alla caviglia, di cui aveva parlato Conte in conferenza stampa. Così il tecnico del Napoli studia il suo 3-4-2-1: confermato in blocco il pacchetto arretrato con Meret tra i pali e davanti a lui Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno. Sulle corsie laterali Mazzocchi è certo del posto, mentre dall'altro lato Spinazzola è la novità del match-day e dovrebbe scalzare Olivera nell'undici iniziale; in mezzo invece dovrebbero ancora giocare Anguissa e Lobotka, ma occhio alla sorpresa McTominay al posto del camerunese. Il terzetto offensivo può regalare sorprese: Kvara dovrebbe appunto stringere i denti, mentre è ballottaggio dall'altro lato tra Politano e David Neres (con il primo in vantaggio); Cagliari sarà l'occasione per il debutto dal primo minuto di Romelu Lukaku.

Le ultime sul Cagliari

L'unico giocatore ai box nei rossoblu è Prati che è fuori dalla lista dei convocati, per il resto anche Nicola non dovrebbe adoperare grossi stravolgimenti. Tra i pali ancora Scuffet con Zappa (in pole su Palomino), Mina e l'ex Luperto a fare da guardia; sugli esterni di centrocampo può debuttare Zortea che è in vantaggio su Azzi, mentre la corsia mancina è affidata ad Augello. In mediana non si toccano Marin e Deiola, atteso poi l'esordio in grande stile di Gaetano che agirà o da interno di centrocampo o più avanzato alle spalle della punta. In attacco pronto il tandem Luvumbo-Piccoli, con quest'ultimo insidiato da Lapadula.

