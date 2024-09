Lukaku scatenato quando vede il Cagliari: la statistica esalta Conte

vedi letture

Quando vede il Cagliari, Romelu Lukaku si scatena: sei gol in sette partite. E' la sua vittima preferita dopo il Genoa. Una buona notizia per Conte in vista della gara di domenica proprio in Sardegna. Con l'ex Roma che sarà in campo dal 1'.

Lo scorso anno per Lukaku a Cagliari fu doppietta quando vestiva la maglia della Roma, poi quattro gol ai tempi dell'Inter. Conte lo sa e aspetta Romelu, pronto a partire dal 1' a Cagliari per la prossima di campionato. Sarà il suo esordio da titolare dopo la mezz'ora con gol contro il Parma al Maradona.