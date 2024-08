Cajuste-Brentford fa saltare anche Brescianini: ora l'Atalanta ne approfitta e vuole chiudere

Emergono ulteriori aggiornamenti sul mancato annuncio di Marco Brescianini da parte del Napoli dopo le visite mediche svolte in mattinata a Villa Stuart. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Atalanta ora sta approfittando e si appresta ad acquistare il centrocampista italiano perché l'accordo col Napoli in questo momento è a rischio. Sembrava fatta, ma - riporta - tutto è saltato anche per l'assenza di Cajuste-Brentford con i problemi che sono emersi e che vi abbiamo raccontato.