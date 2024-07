Cajuste, il Napoli ha fatto la sua scelta: sarà addio a titolo definitivo

Sono giorni decisivi per il mercato del Napoli, con alcune operazioni in entrata (vedi Gimour) legate al mercato in uscita. In particolare il club azzurro è intenzionato a dare un nuovo volto al centrocampo, con Antonio Conte che pare aver preso una decisione definitiva su Jens Cajuste. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica.

"La novità riguarda Jens Cajuste: lo svedese non ha convinto nella scorsa stagione e il Napoli ha deciso di voltare pagina. Niente prestito, ma una cessione a titolo definitivo per provare a monetizzare. Fiorentina e Genoa hanno chiesto informazioni Il club azzurro, però, attende una proposta dall'estero cui sta lavorando l'entourage di Cajuste: le prossime ore potranno essere decisive per concretizzare l'addio".