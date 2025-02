Calciomercato Napoli, il borsino finale: pasticci a ripetizione, in extremis c'è Okafor

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Si chiude il mercato di gennaio e va in archivio come uno dei più negativi della gestione De Laurentiis. L'addio di Kvara, evidentemente non programmato nonostante i problemi sul rinnovo, ha scompaginato tutti i piani del Napoli e la sottovalutazione del sostituto probabilmente poi ha fatto il resto. Il Napoli parte da Garnacho, la prima scelta, fiduciosi di uno sconto del Man United che non arriva, passando poi per Adeyemi che non apre alla capolista italiana e preferisce attendere le big europee a giugno. Con oltre mezzo mese già bruciato, inizia una rincorsa a situazioni anche per tamponare numericamente con un prestito oneroso. Salta quello di Saint-Maximin ed il Napoli nelle ultime, col timore di un'ulteriore beffa finale, si rifugia su Noah Okafor, in prestito a circa 1,5-2mln di euro e 23mln di riscatto perché fuori dai piani del Milan (nonostante 6 gol nella scorsa stagione ed un ottimo contributo proprio dalla panchina) e reduce dalle visite non superate col Lipsia (che non lo reputa infortunato, ma non in condizione per dare subito un contributo). Insomma, non proprio un elemento pronto e lo stato di forma è la prima condizione quando si interviene a gennaio per poter avere un contributo nell'immediato.

Parallelamente il Napoli attende ad oltranza Danilo che però cambia idea e torna in Brasile per scelta familiare: complici le ottime prove di Juan Jesus, il Napoli prova a fare un investimento per il futuro per un elemento che inizialmente possa rappresentare il quarto centrale (facendo così partire Rafa Marin), ma inizia un nuovo braccio di ferro con la Fiorentina per Pietro Comuzzo che si conclude con un nulla di fatto di fronte alla richiesta di 40mln di euro che per un giovane con così poche presenze dall'inizio sembra a tutti gli effetti una dichiarazione di incedibilità. Così, Rafa Marin si ritrova a restare, rinunciando alla vetrina del Villarreal. Il Napoli quindi chiude con Scuffet in prestito per lasciar partire Caprile (in prestito con diritto di riscatto a 7mln), il giovane talento Hasa, scommessa del ds Manna che lo aveva voluto alla Juventus, ed il prestito di Billing dal Bournemouth per far partire Folorunsho direzione Firenze (prestito oneroso e diritto di riscatto a 10mln). Altra uscita non sostituita, ma perché in esubero, quella di Zerbin al Venezia (riscatto a 4mln). Insomma, un mercato largamente negativo e - intenzionalmente o meno - alla fine quasi a costo zero e con cessioni finalizzate ad incassare nella prossima estate.

IN ENTRATA

Scuffet 100% (in prestito, Cagliari)

Hasa 100% (a titolo definitivo 500mila euro, Lecce)

Billing 100% (prestito con diritto di riscatto a 10mln, Bournemouth)

Okafor 100% (in prestito oneroso a 2mln con diritto di riscatto a 23, Milan)

IN USCITA

Mario Rui 100% (rescissione consensuale)

Caprile 100% (in prestito con diritto di riscatto a 7mln)

Sgarbi 100% (in prestito, Juve Stabia)

Folorunsho 100% (prestito oneroso con diritto di riscatto a 10mln, Fiorentina)

Zerbin 100% (prestito con obbligo condizionato a 4mln, Venezia)

Kvaratskhelia 100% (a titolo definitivo per 70mln più bonus, Psg)

Gioielli 100% (in prestito, Puteolana)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Scuffet

DIFESA: Di Lorenzo, Olivera, Rrahmani, Juan Jesus, Rafa Marin, Buongiorno, Mazzocchi, Spinazzola

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, McTominay, Gilmour, Billing, Hasa

ATTACCO: Politano, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres, Lukaku, Okafor

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno, Neres, McTominay, Gilmour

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Caprile, Zerbin, Ngonge, Cheddira, Neres (+1)

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Olivera, Mazzocchi (+1), Politano, Lukaku

2026 - Osimhen, Simeone (+1), Spinazzola,

2025 - Contini, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)