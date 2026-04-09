Futuro Conte, Repubblica: "Difficile accetti l'Italia e ADL vuole continuare con lui"

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Si parla del futuro di Conte e della panchina dell'Italia anche su Repubblica oggi in edicola. Secondo il quotidiano, difficilmente l'allenatore del Napoli accetterà di lasciare l'azzurro per l'altro azzurro, quello della Nazionale. "Sullo sfondo c’è l’incognita della Nazionale, che potrebbe in teoria mischiare le carte in tavola, come ha lasciato intendere il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Ma di concreto al momento non c’è nulla, anche perché in Figc c’è il caos e la priorità è trovare la quadra sull’erede di Gravina.

La strada per scegliere il nuovo ct dell’Italia sarà insomma lunga e per questo il pallino è saldamente nelle mani di De Laurentiis, che in questo momento è convintissimo di andare avanti con Conte. Dovrà essere lui nel caso a chiedere di essere liberato dal presidente, ipotesi che al momento sembra essere però alquanto remota. I rapporti tra i due sono infatti ottimi".