Ultim'ora Calciomercato Napoli, nome nuovo in attacco: nel mirino il 2007 Alajbegovic

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Nome nuovo per il mercato e la sensazione è che nei prossimi mesi possa accendersi una vera e propria sfida di mercato. Il Napoli c'è

Napoli e Roma si muovono sul mercato dei giovani talenti e mettono nel mirino Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007 attualmente in forza al Salisburgo. Lo riporta sui suoi canali social il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. Il profilo del giovane calciatore sta attirando l’attenzione di diversi club europei grazie a prestazioni che non sono passate inosservate agli osservatori internazionali. Tra le società più interessate figurano proprio Napoli e Roma, entrambe attente a rinforzare il reparto offensivo con prospetti di grande futuro. Manna è già al lavoro dunque per i prossimi mesi ed ecco spuntare un nuovo talento nel mirino.

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Tuttavia, la situazione è resa più complessa dalla presenza del Bayer Leverkusen, che mantiene un forte controllo sul giocatore. Il club tedesco, infatti, è pronto ad attivare una clausola di recompra fissata a 8 milioni di euro, elemento che potrebbe anticipare qualsiasi tentativo di inserimento da parte delle squadre italiane. Alajbegovic rappresenta uno dei profili emergenti più interessanti della nuova generazione: velocità, tecnica e capacità di incidere nell’uno contro uno lo rendono un esterno moderno, perfettamente in linea con le esigenze del calcio europeo attuale. La sensazione è che nei prossimi mesi possa accendersi una vera e propria sfida di mercato. Il Napoli c'è.