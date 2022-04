Calendario bollente ad agosto, si giocheranno 4 turni di Serie A (con un infrasettimanale)

Un agosto pazzesco per gli amanti del calcio, con la finale della Supercoppa italiana e quattro giornate di campionato

Un agosto pazzesco per gli amanti del calcio, con la finale della Supercoppa italiana e quattro giornate di campionato. Queste le anticipazioni sulle date del prossimo campionato fornite dal Corriere dello Sport: Dopo la finale della Supercoppa italiana, attualmente fissata venerdì 12, il primo turno è in calendario domenica 14 (con anticipi al sabato e posticipi al lunedì per chi sarà protagonista della Supercoppa), il secondo il week end del 21, il terzo quello del 28 e il quarto mercoledì 31.

Prima della sosta per le nazionali, ci saranno altri 3 turni (4, 11 e 18 settembre), poi altri 5 a ottobre (tutti nei week end: 2, 9, 16, 23 e 30) e 3 a novembre: il 6, l'infrasettimanale del 9 e il 13.