La lista de Il Mattino: i cinque nomi che piacciono a Manna per gennaio

Nel Napoli è vera e propria emergenza a centrocampo con degli uomini chiave che resteranno fuori a lungo (Conte ieri ha ufficializzato che Gilmour sarà assente due mesi). Motivo per cui la società ha già programmato interventi immediati: nei primi giorni di gennaio l’obiettivo è accontentare Conte con almeno un nuovo innesto. A tal proposito, come riportato da Il Mattino, prende forma la lista dei giocatori seguiti da Manna per rinforzare il centrocampo.

Sono cinque i profili monitorati con maggiore attenzione, con un occhio di riguardo per le occasioni che possono arrivare dalla Premier League. Ecco i nomi nel mirino: Mainoo del Manchester United, talento brillante ma con poco spazio; Magassa del West Ham, soluzione possibile anche in prestito; Manzambi, gioiello ventenne del Friburgo, trattativa più complessa; Goretzka, in scadenza con il Bayern Monaco a giugno; Ederson dell’Atalanta, il cui agente ha aperto alla possibilità di una cessione.