Rinascita Napoli, Il Mattino: "Rivoluzione Contiana in quattro punti"

Appena tre settimane fa sembrava imminente una spedizione contiana per liberare il Santo Sepolcro dagli infedeli. Così l'edizione odierna de Il Mattino celebra la rinascita del Napoli di Antonio Conte: "Da Bologna a Roma, 21 giorni dopo, eccolo Conte che ha cambiato il gioco, cioè le radici tattiche, con il coraggio di una rivoluzione teoricamente impossibile: fare meglio anche senza Anguissa e De Bruyne, dopo Lukaku e tutto il resto della compagnia. I campioni d’Italia risalgono al primo posto.

E fa bene De Laurentiis a coccolarselo: «Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!». Sì, perché il messianico Conte non sarà mai un uomo tranquillo, ma all’Olimpico il Napoli ha vinto con serenità, senza un solo sbandamento. Sì, gol in contropiede. Ma dopo aver dominato in lungo e in largo, con Gasperini incapace di costruire una sola azione d’attacco. L’ennesima rivoluzione di Conte è stata ambientale, dunque psicologica e umana, e insieme tattica".