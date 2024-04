Calzona a Sky: "Come la gente, anche noi crediamo alla Champions! Siamo forti..."

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Frosinone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Frosinone, gara valida per la 32esima giornata di Serie A: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Monza, avere continuità di prestazioni perché è la prestazione che ti porta a raggiungere dei risultati".

Come ha visto la squadra in settimana? "Abbiamo delle assenze, ma non deve essere un alibi. Abbiamo una rosa forte e sappiamo benissimo che lavorando con continuità possiamo fare bene. Avevamo tanto bisogno di lavorare, soprattutto sulla fase difensiva, e secondo me in settimana abbiamo fatto un buon lavoro".

A cosa pensa? Sta ancora facendo un pensierino alla prossima Champions League? "Sì, assolutamente sì perché la matematica non ci condanna e la gente ci crede. Poi vediamo dove saremo capaci di arrivare da qui alla fine".