Rileggi live Caprile in conferenza: "1T bassi non voluto, ma poi solo Napoli. Sul gol preso..."

vedi letture

Elia Caprile, portiere del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Maradona dopo la vittoria per 3-1 sul Como.

Un bilancio su queste partite da titolare nel Napoli e un giudizio sulla partita.

"Oggi sicuramente nel primo tempo abbiamo sofferto un po' loro, hanno fatto un grande primo tempo e un grande palleggio. Noi poi siamo usciti nel secondo tempo e abbiamo vinto meritatamente. Nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi. Personalmente io cerco di godermi tutte le volte che sono in campo, che posso giocare. Il futuro poi si vedrà".

Sul gol subito nulla da fare?

"Il primo tempo abbiamo un po' sofferto come ho detto prima, siamo stati bravi a sbloccarla subito ma poi ci siamo un po' abbassati, loro sono stati bravi a fare un grande palleggio. A caldo ti dico che Strefezza ha fatto un bel gol, è passato sotto le gambe di Ale (Buongiorno, ndr). Non credo di potermi addossare delle colpe".

Sensazioni sulla crescita del gruppo?

"Ogni partita che passa capiamo che siamo più forti ma anche che c'è qualcosa da fare in più. Oggi il primo tempo non è stato fatto benissimo, però siamo entrati nello spogliatoio, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto 'Questa è una partita che possiamo vincere'. E infatti nel secondo tempo abbiamo fatto un secondo tempo da grande squadra".

Cosa vi ha detto Conte all'intervallo?

"Abbiamo messo a posto due tre cose a livello difensivo. Poi credo che la qualità dei nostri giocatori sia uscita: di Lobo, Khvicha, David, Lobo, Frank, Scott, e abbiamo vinto la partita meritatamente".

Passi dall'Empoli che subiva tanti gol e tiri, cosa cambia ora nel Napoli?

"Sicuramente è il passaggio più difficile per certi versi, arrivare in una grande squadra che giocare per vincere. Sicuramente si subisce poco e il portiere è poco impegnato. Io cerco essere concentrato, di dare una mano ai miei compagni la voce, con la postura, e questo mi aiuta a essere in partita".

Da cosa è scaturito il primo tempo così?

"E' successo perché loro hanno palleggiato bene, hanno vinto anche a Bergamo, questo significa che sanno giocare bene e sono forti. Noi ci siamo abbassati un po' troppo, ma non era un'idea del mister, è stata una conseguenza della partita".