Caso Allegri, Gazzetta: "Probabile multa. Il Milan è meno incline a polemiche del Napoli"

Il caso Allegri tiene banco e lo analizza anche la Gazzetta dello Sport, riportando alcuni degli insulti rivolti a Lele Oriali («Siediti cog...ne, idiota e leccac...»), parole pesanti e ritenute inaccettabili dal Napoli, come il fatto che la cosa sia passata sottotraccia, fino al comunicato. Il quotidiano sportivo riporta che non c'è stato nessun gesto di pace "anche perché Allegri sostiene di essere stato provocato. Il Milan, invece, ha deciso di non fare polemica con un contro-comunicato. Una scelta in linea con il passato del club, che per stile di comunicazione è sempre stato meno incline alle polemiche del Napoli. Anche Allegri ha preferito passare oltre".

Per la Gazzetta dello Sport la sanzione ci sarà, ma si tratterà di "un’ammenda più che una squalifica", considerando che a prendere nota di tutto non è stata la squadra arbitrale (sembra che il designatore Rocchi non abbia apprezzato la mancanza di provvedimenti, fastidio che si aggiunge alla prova negativa di Zufferli. si legge), ma sono stati gli ispettori della Procura federale, che nella notte tra giovedì e venerdì hanno inviato il rapporto al procuratore Giuseppe Chinè, parlando di offese personali ripetute. È stato poi lui a segnalare i fatti al Giudice Sportivo. Non si dovrebbe andare oltre la multa.