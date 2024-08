Rileggi live Castel di Sangro, day 8: allenamento congiunto, Napoli-Cavese 3-2 (10', 38' Cheddira, 60' Maffei, 70' Ngonge, 80' Abbenante)

12.05 - TERMINA QUI IL TEST AMICHEVOLE E L'ALLENAMENTO CONGIUNTO!

80'- ACCORCIA LE DISTANZE LA CAVESE DA CALCIO D'ANGOLO. Colpo di testa centrale di Abbenante che batte Turi.

77' - Botta dal vertice dell'area destra di Zerbin rimpallata.

75' - Cheddira anticipato in area da un avversario di testa, il marocchino era pronto a girarla ancora in porta da cross di Zerbin.

70' - NGONGE! Dal corner il belga anticipa tutti sul primo palo e gira perfettamente di testa nell'angolino opposto: 3-1 Napoli!

69' - FOLORUNSHO! Botta deviata in angolo dal portiere in angolo.

65' - La Cavese tenta il lancio in profondità ma Tropea è in fuorigioco

60' - LA CAVESE ACCORCIA LE DISTANZE! Punizione di Maffei dal limite deviata dalla barriera, beffato Turi.

56' - TRIPLO CAMBIO PER IL NAPOLI: escono Caprile, Juan Jesus, Simeone; entrano Turi, Mezzoni e Iaccarino. Mezzoni gioca da braccetto di destra con Rafa Marin che diventa il centrale. Cajuste diventa il trequartista di destra.

53' - Azione ben costruita dal Napoli, con triangolazioni di prima, Simeone spreca in area allungandosi la palla.

50' - FOLORUNSHO! Girata di sinistro in area che termina alta.

49' - CAPRILE! Cavese pericolosa, conclusione deviata che diventa insidiosa: bravo Caprile ad arrivarci.

46' - Nessun cambio, Conte ripropone lo stesso undici del primo tempo.

11.30 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

11.17 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

44' - SIMEONE! Ripartenza del Napoli, Zerbin lancia il Cholito che corre sulla sinistra ma entrato in area sbaglia l'unico controllo e deve anticipare il tiro sull'uscita del portiere che riesce a respingere.

42' - Calcio d'angolo per la Cavese, Caprile esce a vuoto, palla sulla sinistra e tiro-cross che termina sull'esterno della rete.

38' - DOPPIETTA DI CHEDDIRA! GOOOOL!!! Folorunsho vince due rimpalli a centrocampo e s'invola da solo verso la porta avversaria, entrato in area serve a sinistra l'accorrente Cheddira che non sbaglia siglando il 2-0!

31' - NGONGE! Il belga si accentra dalla destra: sinistro dal limite centrale che non impensierisce il numero uno della Cavese.

30' - Progressione centrale di Folorunsho che corre 30 metri palla al piede, scarico a sinistra per Cheddira: tiro rimpallato da un difensore.

26' - Simeone ruba palla sulla destra e la mette al centro, Cheddira anticipato da un difensore.

22' - Cajuste s'inserisce centralmente e prova l'assist per Simoene, palla leggermente lunga.

13' - NGONGE! Dopo una bella triangolazione con Simeone sinistro dal limite che termina alto.

10' - CHEDDIRA PORTA IN VANTAGGIO IL NAPOLI! Zerbin crossa dal vertice dell'area sul secondo palo, arriva il marocchino che di testa firma l'1-0!

1' - Assente Victor Osimhen, il nigeriano, come ieri, non assiste nemmeno al match con il resto della squadra.

10.32 - Inizia il test amichevole con la Cavese. Per gli azzurri scendono in campo i giocatori impegnati da Conte nel secondo tempo di ieri contro il Brest più il recuperato Rafa Marin, che sostituisce Di Lorenzo, in campo per quasi tutto il test contro i francesi.

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Juan Jesus, Natan; Zerbin, Cajuste, Folorunsho, Mario Rui; Ngonge, Cheddira; Simeone.

CAVESE: Boffelli, Saio, Piana, Loreto; Marchisano, Fornito, Konate, Citarella, Tropea; Fella, Sorrentino. Allenatore: Di Napoli

10.25 - Entra anche il Napoli in campo.

09:55 - In campo i calciatori della Cavese, ci sarà un allenamento congiunto con i calciatori del Napoli.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella ottava giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seconda amichevole vinta ieri contro i francesi del Brest, il Napoli di Antonio Conte si allena allo Stadio Patini. L'allenamento sarà a porte aperte dalle ore 10.15.