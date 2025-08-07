Live

Castel di Sangro, day 9: tantissimi i tifosi in fila in attesa della seduta pomeridiana

Castel di Sangro, day 9: tantissimi i tifosi in fila in attesa della seduta pomeridiana
Oggi alle 17:14In primo piano
di Antonio Noto

17.14 - A più di un'ora dall'inizio della seduta pomeridiana l'esterno dello stadio Teofilo Patini è già colmo di tifosi in attesa dell'apertura dei cancelli.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nell'ottava giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina a porte chiuse la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi davanti ai propri tifosi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15.