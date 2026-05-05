Ufficiale Castel Volturno, Lukaku è tornato! Lavoro a parte per il belga: il report del club

vedi letture

C'era grande attesa per il ritorno di Romelu Lukaku, che si è presentato dopo il periodo passato in Belgio per ritrovare la migliore condizione fisica.

Dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte dopo il pareggio a Como e in vista di Napoli-Bologna, Monday Night della 36ª giornta di campionato, in programma lunedì 11 maggio alle 20.45, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno. La squadra di Conte si è ritrovata oggi per svolgere un allenamento nel pomeriggio al Training Center. C'era grande attesa per il ritorno di Romelu Lukaku, che si è presentato dopo il periodo passato in Belgio per ritrovare la migliore condizione fisica.

Di seguito il report pubblicato dal club: "Dopo il pareggio di Como, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato, lunedì alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato una sessione di ripresa. Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale".