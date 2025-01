Cdm - Accordo con Garnacho e lo United lavora al sostituto: c'è il nome

Il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Alejandro Garnacho del Manchester United, un’intesa per l’ingaggio del calciatore argentino aspettando di trovare anche l’accordo con il Manchester United, che continua a sparare alto per l’ex atletico Madrid.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, però proprio gli inglesi sono a caccia del sostituto che avrebbero individuato in Portogallo: si tratta di Quenda, talento classe 2007 dello Sporting Lisbona. Garnacho, però, non è l’unico nome nell'elenco del ds Manna per la sostituzione di Kvaratskhelia.