CdM: "James pronto a dire sì al Napoli, gli azzurri vogliono che comunichi la sua preferenza al Real!"

James pronto a dire sì al Napoli! Questa la clamorosa notizia lanciata dal Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna, con il quotidiano che spiega come la volontà del calciatore potrebbe essere decisiva per dare una svolta alla trattativa: "L’obiettivo principale è sempre lo stesso: James Rodriguez. E’ in corso una settimana importante, il Real Madrid, impegnato anche sul fronte Bale, vuole accelerare sulle uscite prima del rientro del trequartista colombiano dalle vacanze previsto per lunedì prossimo. James Rodriguez è rientrato a Madrid, dove si sta aggiornando con il suo procuratore Jorge Mendes. Oggi il direttore sportivo dell’Atletico Madrid Andrea Berta dovrebbe sbarcare a Milano per la trattativa col Milan per Angel Correa (dopo il blitz di Boban a Madrid), uno dei profili in uscita che possono alimentare l’eventuale assalto dei colchoneros a James Rodriguez. Il Napoli attende una mossa importante da parte del giocatore, vuole che «El Bandido» comunichi al Real Madrid la sua ferrea volontà di andare al Napoli e riabbracciare Carlo Ancelotti. Questa mossa del giocatore consentirebbe al Napoli di dare una forte spallata all’Atletico Madrid in questa sfida di mercato".