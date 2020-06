Cdm - Milik ha proposte da 5mln netti da Juve e Atletico, il Napoli rifiuta un'altra contropartita

Mercoledì Arek Milik in compagnia del suo agente Pantak ha incontrato Gattuso e Giuntoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che l’intesa non c’è, la distanza sull’ingaggio non è molto ampia nonostante la richiesta di circa 4,5 milioni di euro e lo scoglio più complesso è la clausola di 110 milioni. La Juventus - si legge - tramite alcuni intermediari gli propone un ingaggio di 5 milioni di euro all’anno ma non ha ancora formulato un’offerta ufficiale, così come l'Atletico Madrid che ha pareggiato la proposta d'ingaggio, ma anche qui non c'è un'offerta: l'idea degli spagnoli è proporre un conguaglio più Diego Costa come contropartita ma l’attaccante non convince per età (32 anni), ingaggio e storia fisica e caratteriale. Il Napoli vuole investire su un attaccante giovane e Osimhen è la prima scelta