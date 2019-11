CdS - ADL vuole blindare Fabiàn con rinnovo e clausola monstre: Barcellona e Real sempre alla finestra

Aurelio De Laurentiis lavora per blindare Fabiàn. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il club stia valutando con il manager dello spagnolo, Alvaro Torres, un rittocco dell'ingaggio e della clausola rescissoria valida per l'estero per il centrocampista iberico. "Il Napoli - si legge sul quotidiano -ha proposto d’inserirne una da 180 milioni di euro. Più alta di quella presente nel contratto di Kalidou (150). La discussione è nel pieno: potranno cambiare i termini, le proposte e le controproposte - tutto normale -, ma la volontà comune è quella di rinnovare". La mossa del club sarebbe finalizzata a rintuzzare gli attacchi di Barcellona e Real Madrid, che restano volto vigili sul futuro del centrocampista.