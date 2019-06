CdS - ADL vuole regalare James ad Ancelotti: si tratta col Real, richiesta altissima: i dettagli

Aurelio De Laurentiis vuole accontentare Carlo Ancelotti e regalargli James Rodriguez, stella classe ’91 tornato al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera che fa il punto sull’affare: “De Laurentiis si è lasciato stregare da Ancelotti e ha deciso di accontentarlo: James Rodriguez non è certo un miraggio. Il colombiano è tornato al Real Madrid, club con il quale il Napoli si è accomodato per discutere di un trasferimento nel quale c’è da perdersi, ma ci si può ritrovare. La cifra di quarantadue milioni, cifra fissata per il riscatto che il Bayern Monaco non ha voluto esercitare, rappresentano un’indicazione sul prezzo del calciatore e poi c’è il contratto, sei milioni e mezzo di euro, che scadrà nel 2021 e sul quale, ovviamente, è possibile intervenire col ‘classico’ quinquennale".