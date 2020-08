Cds - Agente Koulibaly sbarca a Capri per incontrare ADL: nessuno sconto al City

Futuro in bilico per Kalidou Koulibaly. Sono giorni decisivi per il futuro del centrale del Napoli, finito nel mirino del Manchester City con il suo agente al lavoro per intavolare la trattativa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di una prima offerta da 70 milioni del club inglese, con il Napoli che ne chiede almeno 90.

“Il City insiste, a Capri è sbarcato Ramadani, il procuratore del difensore: l’occasione di incontrare ancora una volta De Laurentiis, 90 milioni quanto chiede il presidente per aprire le porte al Manchester. Ramadani e De Laurentiis hanno valutato ogni aspetto e continueranno a farlo in questi giorni di lavori capresi”.