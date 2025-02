Cds annuncia: "Col Como tornano i tifosi in trasferta! Ma a una condizione"

vedi letture

C'è una bella notizia per i tifosi del Napoli in vista della prossima trasferta dopo quella di sabato all'Olimpico contro la Roma. A partire dalla prossima, in programma alle 12.30 di domenica 23 febbraio contro il Como, i tifosi del Napoli residenti in Campania potranno tornare a seguire la squadra anche lontano dal Maradona.

L’unica prescrizione è che tutti dovranno essere obbligatoriamente dotati di Tessera. Tra l’altro, i biglietti a disposizione dei sostenitori azzurri per la sfida del Sinigaglia saranno più di quelli previsti: 900 invece di 700. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che ricorda che l'ultima volta fu a dicembre in occasione della trasferta di Torino con vittoria grazie al gol di McTominay.