CdS anticipa l'annuncio: "Manca solo la firma per il rinnovo di Milik, tutto fatto!"

Tutto fatto per il rinnovo di Arek Milik. Dopo il ritorno al gol del polacco contro l’Hellas arrivano aggiornamenti importanti anche sulla questione contrattuale che lo riguarda, con il Corriere dello Sport che di fatto anticipa il raggiungimento dell’accordo per un prolungamento fino al 2024: "Due gol e così si può anche ripartire per ipotecare il futuro, che De Laurentiis gli ha sempre riservato, lasciando a Giuntoli il compito di lavorare ai fianchi con il manager: sul rinnovo (contratto fino al 2024) mancano semplicemente le firme. ‘Il mio procuratore sta parlando con la società e io posso soltanto dire che a Napoli sto bene’. Adesso sì"