Cds - C'è Gabri Veiga per l'estate: Manna voleva portarlo subito a Napoli

A volte ritornano. Napoli su un vecchio storico obiettivo. Stavolta il matrimonio potrebbe avvenire. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "In vista della prossima stagione è tornato d’attualità il nome di Gabri Veiga, 22 anni, spagnolo che nell’estate 2023 rifiutò il trasferimento al Napoli optando per la Saudi League, ingolosito dalla ricchissima offerta dell’Al-Ahli.

Per la verità Manna ha testato anche le possibilità di prenderlo subito, considerando che il giocatore qualche settimana fa pareva convinto di lasciare l’Arabia, ma per il momento sembra più accreditata la pista del futuro", scrive il quotidiano sportivo.