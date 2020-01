CdS - Carrasco ossessione di Giuntoli: il Napoli ci prova, ma dipende dalle uscite

Yannick Carrasco, belga classe '93 del Dalian, è una vera e propria ossessione per Giuntoli. L'esterno ex Atletico vuole tornare in Europa, s'è stancato della Cina, e il Napoli sarebbe pronto ad acquistarlo, consapevole della concorrenza rappresentata anche dalla sua vecchia squadra di Madrid. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che ballano ancora diversi milioni di euro e la trattativa è appena agli inizi, ci vorrà tempo prima di un'eventuale conclusione. Intanto va registrato l'interesse concreto per Carrasco, esterno destro, e tutto dipenderà anche dalle uscite, con le posizioni di Mertens e Callejon in bilico.