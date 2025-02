Cds - Con l'Inter si fa strada l'ipotesi 4-3-3. Ma con un grande dilemma

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:00 In primo piano

In vista della gara di domenica contro l'Inter al Maradona, comincia a farsi strada la possibilità di una variazione al tema delle ultime due uscite in vista dello scontro diretto con l’Inter: il ritorno alla difesa a quattro, al 4-3-3 o a qualcosa che gli assomigli e lo richiami anche in virtù delle valutazioni relative proprio all’impiego di Jack. L’uomo copertina dell’emergenza e del passaggio al 3-5-2, la vera risorsa scovata tra le nebbie. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il grande dilemma dunque è l'impiego eventuale di Raspadori che è stato uno dei migliori nelle ultime due partite. Col 4-3-3 proprio lui potrebbe essere sacrificato, oppure no. Riflessione in corso per Conte.