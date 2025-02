Cds dà 4 al mercato del Napoli: "Gennaio deprimente, fra le big è l'unica a indebolirsi"

vedi letture

Via Kvara, dentro Okafor. Rimandato all'estate l'arrivo del grande colpo in attacco, del sostituto dell'attaccante georgiano andato al Psg a inizio gennaio. Il Corriere dello Sport da i voti al mercato delle squadre italiane.

Al Napoli, che ieri ha ufficializzato l'arrivo di Okafor in attacco, riserva un 4 così motivato: "Fra tutte le squadre in lotta per lo scudetto, quella di Conte è l’unica a indebolirsi. Un mercato scintillante in estate (McTominay, Lukaku, Buongiorno, Gilmour, Neres, Spinazzola), un mercato deprimente in inverno. La cessione di Kvaratskhelia non può essere riempita dall’acquisto di Okafor, una riserva del Milan. Le difficoltà incontrate da Manna sono state tante, ma alla fine a Conte è rimasto meno di quello che aveva".

Okafor è stato annunciato ieri. Il comunicato del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito dall'AC Milan le prestazioni sportive di Noah Okafor con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto". Questa invece la nota dei rossoneri: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al SSC Napoli. Il Club augura a Noah le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".

Lo svizzero si trasferisce dal Milan al Napoli con la formula del prestito oneroso, da 1 milione e mezzo, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. La durata del prestito è di 5 mesi, se gli azzurri eserciteranno l'opzione per acquistarlo per l'attaccante svizzero scatterà un contratto fino al 2029. Altrimenti, a giugno sarà già addio.