CdS - Fabian, il Napoli stoppa il Barcellona! Pronto rinnovo, ADL pensa a una clausola monstre

Il Barcellona è su Fabian Ruiz? Vero. Ma il Napoli non intende privarsene. Anzi. Per questo vuole blindarlo e per farlo lavora al rinnovo di contratto. Dialogo intenso tra le parti, c'è ancora distanza, ma ci sta, c'è tempo per ridurla. Mentre i blaugrana continuano a farlo seguire, la società azzurra vuole prolungare l'attuale contratto con nuova scadenza da fissare nel 2025. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che oltre all'aumento d'ingaggio, meritato dopo due anni ad alto livello, il Napoli vorrebbe anche inserire una clausola rescissoria da 180 milioni, cifra altissima. Un vero e proprio lucchetto per difendersi dalla corte del Barcellona e del suo ds Abidal, che continua a studiarlo. Lo fece anche a Lecce in occasione del gol dello spagnolo.